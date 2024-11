Zaia “Italia può essere porta ingresso relazione Stati Uniti-Europa”

14 Novembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “Se vado a vedere i componenti del G7 europei, l’unico Stato che si può definire Trump-friendly, che ha affinità ideologiche e non ha fatto campagna contro Trump è proprio l’Italia”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di una conferenza stampa a Venezia.

“Quindi si apre secondo me un’autostrada a favore della presidente Meloni, che ha fra l’altro gestito bene la politica estera. Direi che noi possiamo diventare assolutamente la porta d’ingresso e di relazione degli Stati Uniti con l’Europa”.

