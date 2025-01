Zaia “Mia priorità cittadini veneti, prima della Lega e centrodestra”

14 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “La mia priorità sono i veneti e le venete. La Lega viene dopo i cittadini, ma prima del centrodestra. Io sono a disposizione della Lega” Lo ha detto stamani a Venezia il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, in merito a un suo possibile impegno diretto a sostegno del Carroccio nelle prossime elezioni regionali. Zaia ha ribadito la sua contrarietà ad un candidato mandato dall’alto.

xa7/tvi/gtr