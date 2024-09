Zaia “Serve un’Europa con una maggiore dimensione politica”

5 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Serve “un’Europa che abbia più dimensione politica di quella che ha oggi, un’Europa che percepisce ancora Lampedusa come confine italiano e non come confine europeo, un’Europa che durante il crollo della Leheman Brothers in quell’autunno del 2008 intervenne per ultima ad esempio sui mercati. È un’Europa che potrebbe avere una grande dimensione politica ad esempio rispetto alla guerra, anche con una grande azione di diplomazia, ma che ancora stenta a distinguersi anche su questo campo”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine del G7 Parlamenti a Verona.

col3/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Luca Zaia)