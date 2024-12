Zes, Marsilio “Funziona e tutte le risorse sono state erogate”

23 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “La Zes Unica è un successo, tutte le risorse stanziate sono state erogate e il credito d’imposta concesso al 100% alle imprese richiedenti”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, al termine della cabina di coordinamento della Zona Economica Speciale (Zes), presieduta oggi a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.

mgg/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Abruzzo)