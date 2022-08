Un dibattito divenuto stucchevole

Da famosa a famosa, da icona delle donne con le curve a donna presa in giro per le sue forme. Sabrina Ferilli dice quello che in parecchi pensano e cioè che va bene difendere Vanessa Incontrada da chi di nuovo l’ha criticata per il suo fisico, però farne ogni volta una copertina diventa stucchevole.

Ovviamente nessun attacco alla showgirl, soltanto la condivisibile considerazione che a un certo punto pure per la Incontrada sarebbe meglio smettere di focalizzarsi sul body shaming di cui è vittima. «Si sarà stufata anche lei» scrive la Ferilli, che poi suggerisce di fare magari una copertina in meno e parlare di più del lavoro che si fa.

L’attrice, lo sappiamo, è una che non le manda a dire ma il suo messaggio non va comunque sottovalutato. Perché, a forza di voler parlare di body positive e di come la bellezza non sia questione di taglie o di chili, si rischia di ottenere il risultato di passare il tempo a parlare proprio di quello invece che delle doti professionali di ciascuno o ciascuna.

Insomma, se non c’è canone estetico perché se ne sta ancora a discutere? Perché soprattutto dedicare ancora una volta una copertina (ritoccata, come lo sono tutte) a questa cosa? Il vero risultato sarà quando non ci sarà più dibattito. Giustamente la Incontrada, non certo una sprovveduta, dice che le critiche ormai non la toccano più. Ma non scordiamoci che è estate e che non c’è nulla di più estivo del discutere di curve e bikini. Fa vendere e questo è quello che conta. In fondo, lo sa bene anche Sabrina Ferilli.

Di Annalisa Grandi