Jane Fonda senza tabù

“Se proprio dovessi avere un partner, lo vorrei 20enne” ha dichiarato Jane Fonda, rivendicando il diritto di vivere con libertà la propria sessualità

Non è nuova Jane Fonda a dichiarazioni ed esternazioni in tema di libertà sessuali. Certo sa come provocare e far discutere. E come dividere, naturalmente. Tanto più nell’America del post #MeToo. L’attrice – che a giorni compirà 86 anni – qualche tempo fa aveva confessato di non provare più desiderio sessuale e ora ha tenuto a precisare che se proprio dovesse avere un partner lo vorrebbe di vent’anni: «Non mi piace la pelle vecchia» ha detto chiaramente.

Un’affermazione che, se pronunciata da un uomo, avrebbe di sicuro sortito l’effetto di scatenare un bel polverone. Anche se poi, inutile negarlo, nella realtà è ancora considerato più ‘normale’ vedere un uomo avanti negli anni accompagnarsi a una donna più giovane che viceversa.

D’altronde qualche tempo fa la stessa attrice aveva sostenuto che «un uomo ha molte stagioni, mentre una donna ha diritto soltanto alla primavera», come a volersi scagliare contro l’idea che invecchiare abbia pesi differenti a seconda del genere. Di fatto sicuramente ci troviamo in una società che sta mutando rapidamente e dove quelli che venivano considerati tabù ora non lo sono più. Tuttavia il tema della sessualità delle persone anziane – che siano famose o meno – non è uno dei più affrontati. Che lo si riesca a fare in un modo così provocatorio e sferzante è sicuramente una nota positiva, comunque la si pensi sul tema specifico.

Di donne celebri che negli anni si sono accompagnate a partner ben più giovani ce ne sono state parecchie, una su tutte Madonna. Nel suo caso non si trattava di oltre sessant’anni di differenza, ma d’altronde la sessualità dovrebbe essere proprio l’ambito in cui sentirsi liberi (nel rispetto dell’altro, s’intende). Quindi che male c’è ad ammettere di preferire un uomo giovane a un coetaneo o a uno meno giovane? Oppure a riconoscere che l’aspetto estetico ha una certa rilevanza, anche se si è donne e se si hanno 85 anni compiuti?

Si tratta soltanto di essere onesti. Di smetterla di gridare allo scandalo, che di scandali di questi tempi ne abbiamo già visti abbastanza. Fintanto che c’è libertà, va bene un ventenne quanto un sessantenne e viceversa. Questo non vuol dire che non ci sarà qualcuno che storcerà il naso, ma fa niente. Fino a che si agisce nel rispetto della persona che si ha davanti, lo ripetiamo.

Che sia Jane Fonda o qualunque altra donna o uomo che rivendica il diritto di vivere la propria sessualità con chi desidera. Pure superati gli ottanta.

di Annalisa Grandi