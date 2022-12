Riti indiani su TikTok

Si chiama Kaaviya Sambasivam, è indiana e su TikTok diffonde pratiche e rituali indiani antichissimi come la lubrificazione dei suoi lunghi capelli neri con olio di cocco. E pensare che, prima del successo, riteneva di essere brutta.

Prima che Kaaviya Sambasivam uscisse per andare a scuola sua madre eseguiva un rituale tramandato da generazioni di donne nell’Asia meridionale. Con movimenti ritmici familiari massaggiava la testa della figlia con olio di cocco, fissando i capelli in due trecce strette. «Una volta un ragazzo mi disse: perché i tuoi capelli profumano così tanto di cocco?» ha raccontato Sambasivam, 20 anni, originaria dell’India ma residente a Los Angeles. «Così, imbarazzata, lo chiesi a mia madre, che rispose: mi ringrazierai più tardi». È passato più di un decennio da quell’episodio e i suoi lunghi capelli neri si sono guadagnati la sponsorizzazione del suo marchio su TikTok e una base di centinaia di migliaia di follower, con i video sulla sua routine di lubrificazione delle trecce che sono stati visualizzati milioni di volte.

La vita delle giovani influencer sino-americane è scandita da tazze di tè e fumo d’incenso. Sambasivam si lubrifica ancora i capelli con l’olio di cocco, cucina cibo dell’India meridionale, indossa braccialetti colorati, beve acqua calda con curcuma e zenzero e ascolta musica tamil, un gruppo etnico originario dello Stato del Tamil Nadu, nel Sud-Est dell’India. TikTok è diventato il mezzo tramite il quale pubblica online le sue pratiche ancestrali. Le pagine del social network cinese sono piene di volti di donne brune che condividono i loro segreti di lubrificazione dei capelli, le ricette delle madri, i vestiti tradizionali e i tatuaggi mehendi. Antiche pratiche dell’Asia meridionale, una volta relegate nella periferia sociale e che ora trovano un pubblico di migliaia di persone.

Prima di diventare una influencer, Sambasivam ricorda di essersi sentita brutta. Negli Stati Uniti ha frequentato scuole dominate dai bianchi e ha visto donne dalla pelle chiara primeggiare sui media popolari e nella società. «Non ero una ragazza carina» ha detto alla “Nbc”. «Non mentirò: ero disperata. Volevo a tutti i costi essere popolare. Volevo sentirmi come tutti gli altri. Sono stata mascolinizzata perché ero più scura e perché avevo i peli sul corpo. Non avevo davvero un concetto di bellezza e non sapevo che cosa significasse essere una donna con la mia pelle. Il mio modello era quello delle ragazze bianche».

Quella sensazione di disagio ha iniziato ad attenuarsi mentre tornava alla sua vecchia routine. Ha ricominciato a lubrificarsi i capelli, ha trascorso più tempo con donne dell’Asia meridionale e ha visto volti che assomigliavano al suo aprendo l’app di TikTok. E ora sì, può ringraziare sua madre.

