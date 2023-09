80 anni di Roger Waters

Nel club degli 80enni è l’artista più talentuoso e sicuramente enigmatico. Eppure la generazione del 1943 ha regalato gemme inarrivabili, da Janis Joplin a George Harrison, da Mick Jagger a Keith Richards. Ma qui si scrive di Roger Waters: la sua vita è un lungo, infinito concept album, disseminata com’è di nemici, polemiche, produzioni geniali e posizioni scomode. È come la cometa di Halley, forse anche più rara. Pochi gli faranno gli auguri, di sicuro non arriveranno da David Gilmour.

L’ultimo capitolo della controversa carriera dell’ex bassista dei Pink Floyd è la rimasterizzazione di “The Dark Side of the Moon” per il 50esimo anniversario di uno degli album più incisivi nella storia della musica. Una versione assai discussa e discutibile. Nulla di nuovo, Waters divide da sempre, da quando ha preso per mano i Pink Floyd cacciando Syd Barrett, il genio innovatore (e fondatore) del gruppo perso fra droghe e problemi mentali, poi quando ha preso una strada diversa da quella di David Gilmour. Ha diviso anche sulla guerra in Ucraina e basta assistere a uno dei suoi show dal vivo per capire come la pensa su Zelensky, Putin e le armi americane.

Carismatico, poliedrico, vulcano di idee, di suoni, di provocazioni. Sempre attuale, anzi un passo avanti. Come lui forse soltanto David Bowie. Una rockstar con la sua personalissima visione del mondo, espressa in concerti, interviste, prese di posizioni pubbliche. È Waters insomma uno dei padri della psichedelia e del rock, anche se obiettivamente è difficile definirlo o incastonarlo in un genere. Forse sarebbe più facile rendere l’idea della sua grandezza ricordando che “The Wall” è tutta farina del suo sacco e che sua è stata l’idea, comparsa durante In the Flesh Tour del 1977 con il personaggio Pink ispirato dalle proprie esperienze personali e quelle di Syd Barrett.

La voce è forse invecchiata, non la creatività e la voglia di incidere, creare, far discutere. Dal vivo è ancora uno spettacolo che va oltre i continui sold out in giro per l’Europa e il mondo, fra visioni, video con il suo vibrato in sottofondo che toglie il fiato e le frasi apocalittiche. Anche se nell’ultimo tour è sparito Algie, il maiale totemico scelto da Waters nella composizione di “Animals” (il decimo album dei Pink Floyd) ispirato a “La fattoria degli animali” di George Orwell: il maiale che svettava sugli altri animali, con Waters che lo immaginò volare sopra Battersea Power Station, una centrale elettrica londinese.

di Nicola Sellitti