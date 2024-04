Rai News 24 compie 25 anni

Era il 26 aprile 1999: andava in onda la prima puntata di Rai News 24, il primo canale interamente dedicato alle notizie h24

Rai News 24 compie oggi 25 anni. Era infatti il 26 aprile 1999, alle ore 6:00 del mattino, quando andava in onda la puntata numero uno del primo canale italiano di sole notizie a diffusione nazionale, trasmesse 24 ore su 24.

Per l’occasione questa mattina è stato proposto in diretta uno ‘Speciale’ condotto da Giancarlo Usai che ha ripercorso, insieme al Direttore Paolo Petrecca e a tutti gli ex Direttori del canale la storia, gli aneddoti e le grandi pagine di informazione proposta al pubblico.

Una storia che continua anche oggi, restando un punto di riferimento per un’informazione puntuale e approfondimenti giornalistici di alto livello.

Buon compleanno RaiNews24!