Jody Cecchetto si racconta a Voci e storie con La Ragione

“Io non lo so se in futuro tornerò in radio. Quello che so è che situazioni come questa mi fanno capire che forse qualcosa posso dare e che quello che ho imparato potrà portarmi ancora a fare delle belle cose”.

Nel terzo appuntamento di Voci e Storie con La Ragione, Jody Cecchetto e il direttore Fulvio Giuliani hanno parlato di musica, radio, di nuove generazioni e di futuro.

Tanti gli spunti di riflessione e gli interventi, da Paolo Cavallone e Gigio D’Ambrosio, nella splendida cornice dell’hub culturale de La Ragione presso il California Bakery Garden & Lounge di Corso di Porta Ticinese a Milano.

Prossimo appuntamento, giovedì 29 febbraio, sempre alle ore 18:00 con Gianni Canova che ci racconterà della magia senza tempo del cinema.