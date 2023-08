La megattera immobile in acqua

Brodie Moss, famoso tiktoker australiano, mentre remava nelle acque dell’oceano con il suo kayak, ha assistito a una megattera che stava facendo il cosiddetto “tail sailing”.

Come si vede nel video, questo animale – che arriva a pesare fino a 40 tonnellate e raggiunge i 17 metri di lunghezza – è immobile, come fosse pietrificato, in posizione verticale. L’unica cosa che riusciamo a vedere è la coda fuori dall’acqua. Moss nota anche che intorno al corpo della megattera c’è un cucciolo.

Il “tail sailing” è un fenomeno ancora oggi oggetto di studio da parte dei ricercatori. Il nome – “navigazione con la coda” in italiano – deriva dal fatto che in quella posizione, la coda dell’animale assomiglia a una vela di una barca.