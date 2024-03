Lorcana – Nelle Terre d’Inchiostro, il nuovo set di TDG Disney

Lorcana – Nelle Terre d’Inchiostro è il primo set della serie completamente in Italiano, in arrivo oggi 8 marzo

Dopo tanta attesa è finalmente disponibile da oggi “Disney Lorcana – Nelle Terre d’inchiostro”, il terzo set del gioco di carte collezionabili targato Disney. Oltre a portare tante novità, il set è il primo completamente in lingua italiana della serie. Un prodotto che ha nelle sue intenzioni quella di rimanere a lungo sulle tavole dei giocatori, sulle tavole delle famiglie.

Come spiegato durante l’evento speciale organizzato da Disney Italia ieri 7 marzo a Milano “Disney World Lorcana è un trading card game. A differenza di tutti gli altri giochi di carte che si possono giocare ripetutamente, ma che di solito hanno dinamiche simili, un trading game è estremamente personalizzabile. Vuol dire che io posso modificarlo a piacimento continuamente. Nel nostro caso con le carte di tre set che sono quelli usciti fino ad ora. La vera particolarità è che le carte sono tutte compatibili tra loro, quindi un mazzo di gioco può essere composto da carte provenienti da tutti i set. Ogni nuovo set che arriverà sarà una nuova giunta per personalizzare la nostra creazione”.

Il TCG set Disney Lorcana – Nelle Terre d’Inchiostro prosegue la storia degli Illuminatori che erano stati trasportati nel reame di Lorcana (Copitolo Primo). Dopo aver accidentalmente causato un’inondazione di diversi inchiostri (L’Ascesa degli Imbevuti) che ha disperso preziosa leggenda per tutto il regno, gli Illuminatori sono ora incaricati di ritrovare la leggenda e portarla nella Sala di Lorcana per custodirla. Tuttavia, quest’avventura potrebbe essere più insidiosa di quanto possa loro sembrare. Via via che si addentreranno attraverso le Terre d’Inchiostro, inizieranno a sentire voci di avvenimenti inquietanti e a vedere una minacciosa tempesta d’ombra che si sta addensando ai margini di Lorcana, aggiungendo urgenza e mistero al cammino che li attende.

Per celebrare l’uscita, Disney e Ravensburger hanno organizzato un evento di lancio dedicato presso il punto vendita di Schwarz a Milano oggi venerdì 8 marzo, a partire dalle 17:00, presso il negozio situato in Via Orefici 15.

di Federico Arduini