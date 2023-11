Robert De Niro censurato ai Gotham (ma lui continua a leggere)

Robert De Niro se ne frega della censura e combatte il sistema: è questo il riassunto del suo chiacchierassimo discorso alla premiazione dei Gotham, importanti premi cinematografici destinati al settore indipendente.

Chiamato sul palco per ritirare il suo premio per l’ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flowers Moon, De Niro ha iniziato a leggere il suo discorso dai toni furenti nei confronti dell’ex presidente Usa Donald Trump e verso tutti i revisionisti storici (come lui) che negano le responsabilità nel genocidio dei nativi americani.

De Niro però, accortosi che sul gobbo era proiettato un discorso tagliato e censurato si è dapprima stoppato incredulo, spiegando alla platea che il suo discorso era stato modificato e tagliato.

Poi ha aggiunto: “Non ne sapevo nulla ma voglio leggerlo ugualmente” procedendo nella lettura dal suo smartphone e provocando una standing ovation nella sala Cipriani Wall Street di New York.