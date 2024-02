Se anche Mary Poppins diventa “discriminatorio”

A 60 anni dall’uscita di un capolavoro senza tempo, anche Mary Poppins finisce nel mirino del politically correct.

La British board of film classification (BBFC) ha infatti riclassificato la pellicola del 1964 da categoria ‘U’, che sta per “universal” (per tutti) a “Pg”, cioè per “parental guidance” (con la presenza di un adulto per i minori di 12 anni) a causa di “linguaggio discriminatorio”. Nello specifico dell’epiteto “ottentotti”.

Ma cosa significa? Il termine “ottentotti” viene utilizzato nel film con riferimento ai Khoekhoe, una popolazione nomade dell’Africa australe. Un soprannome che significa letteralmente “balbettanti”, utilizzato per riferirsi ad una lingua incomprensibile dai coloni olandesi dell’epoca e utilizzata da Mary Poppins per riferirsi agli spazzacamini con la faccia sporca di fuliggine.

La BBFC ha rilasciato una nota in merito: “Dalle nostre ricerche sul razzismo e sulla discriminazione comprendiamo che una preoccupazione fondamentale per i genitori è la possibilità di esporre i bambini a un linguaggio o a un comportamento discriminatorio che potrebbero trovare angosciante o ripetere senza rendersi conto del potenziale reato”. E poi ancora: “È il risultato dei cambiamenti della società”.

Si spera non venga oscurata anche la celebre formula superfragilistichespiralidoso per danni alla nostra lingua nel tentativo di pronunciarla.

di Raffaela Mercurio