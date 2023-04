A 106 anni sulla cover di Vogue

Con i suoi 106 anni Apo Whang-Od, conosciuta anche come Maria Oggay, è la persona più anziana mai apparsa sulla prestigiosa rivista di moda Vogue. Un tabù, quello della bellezza stereotipata e perfetta, difficile da smantellare, fatto di copertine patinate e di donne dannatamente impossibili e quasi irreali. Le splendide rughe di Apo campeggiano ora sulla copertina della più prestigiosa rivista di moda al mondo. La sua storia, poi, ne aggiunge ancora più fascino.

Apo è una “mambabatok”, tra le ultime tatuatrici al mondo a praticare l’antica tecnica del “babatok” con l’utilizzo di un bastoncino di bambù, una spina di pomelo, acqua e carbone. Per farsi imprimere sulla pelle i suoi unici disegni geometrici è necessario viaggiare da Manila per ore su un sentiero impervio sino ad arrivare nel remoto villaggio di Buscalan dove lei vive dal lontano 1917. I tatuaggi sono tutti i simboli della tribù Kalinga che significano forza, coraggio e bellezza. Per gli uomini della tribù, storicamente, il tatuaggio era uno dei riti di passaggio più importanti, simbolo di crescita. Per le donne rappresentava una sorta di passaggio alla fase matura così come un modo per propiziare la fertilità.

E di bellezza ne ha da vendere, Apo Whang-Od, con la sua coroncina di fiori e negli occhi oltre cento anni di esperienze di vita.

“Crediamo che il concetto di bellezza debba evolversi e includere volti e forme diverse. Speriamo di arrivare a parlare di bellezza dell’umanità”, ha dichiarato Bea Valdes, caporedattore di Vogue Filippine.

di Raffaela Mercurio