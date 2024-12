A Elisabetta Sgarbi il Premio per L’editoria del Franco Cuomo International Award 2024

Elisabetta Sgarbi, fondatrice, Direttore Generale e Direttore Editoriale de La nave di Teseo, è stata insignita del Premio per l’Editoria nell’ambito del Franco Cuomo International Award 2024.

Il riconoscimento celebra «una intellettuale poliedrica e raffinata, che ha saputo creare un polo editoriale indipendente che, in pochi anni, si è affermato come uno dei principali promotori della letteratura di qualità, puntando su autori di rilievo e opere di grande valore».

La cerimonia di premiazione si svolgerà oggi, lunedì 2 dicembre, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, a partire dalle ore 15.30.

«Sono felice di ricevere questo riconoscimento quando è appena trascorso il nono compleanno de La nave di Teseo. Mi riconosco molto in questa straordinaria avventura editoriale ispirata nel 2015 da Umberto Eco: è un insieme di coraggio, ostinazione, intuito, e un poco di sana incoscienza. Questa è per me, e lo dico da farmacista, la ricetta dell’editore» ha commentato Elisabetta.