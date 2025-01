Addio a Fabio Postiglione

Il ricordo di Fabio Postiglione, il giornalista del Corriere della Sera morto in un tragico incidente sulla tangenziale di Milano

Il ricordo di Fabio Postiglione, il giornalista del Corriere della Sera morto in un tragico incidente sulla tangenziale di Milano

Il ricordo di Fabio Postiglione, il giornalista del Corriere della Sera morto in un tragico incidente sulla tangenziale di Milano

Il ricordo di Fabio Postiglione, il giornalista del Corriere della Sera morto in un tragico incidente sulla tangenziale di Milano



Si rischia sempre di essere retorici quando si deve parlare di una persona che non c’è più. Ancor di più quando quella persona è molto giovane. Fabio Postiglione, il giornalista del Corriere della Sera morto in un tragico incidente sulla tangenziale di Milano, era molto giovane. Giovane ma con una storia importante alle spalle.

Era un cronista coraggioso tanto da essere finito sotto scorta dopo aver denunciato i clan. Coraggioso e sorridente, così me lo ricordo nelle serate passate al Corriere della Sera quando c’era il turno di chiusura.

Conoscerlo è stato un piacere e un privilegio e non sorprende l’ondata di commozione che ha travolto tutti i colleghi del Corriere. Ciascuno con un suo personale ricordo. Tutti sconvolti da una morte assurda avvenuta in un giorno normale dopo aver salutato proprio quei colleghi con la promessa di vedersi l’indomani. Invece Fabio se n’è andato in sella alla sua moto. E oltre le parole, rimane solo il dolore.

di Annalisa Grandi