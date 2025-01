Ascolti radio, Rtl 102.5 la più seguita nel 2024 con 5,7 milioni

“RTL 102.5 si conferma la radio più seguita anche nel 2024, con 5.708.000 ascoltatori al giorno. Questo dato è certificato dall’ultima rilevazione, un primato conquistato circa 20 anni fa e che chiude positivamente la stagione degli ascolti ERA, prima della partenza della nuova rilevazione Audiradio” si legge in una nota. In particolare, l’intero sistema composto da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia viene ascoltato ogni giorno da 7.959.000 milioni di italiani.

“RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia – radiovisioni sempre in diretta e in simulcast su tutte le piattaforme – costituiscono un sistema consolidato, in grado di garantire agli investitori ascolti costanti pari a 7.959.000 al giorno”, ha commentato Lorenzo Suraci – presidente del Gruppo RTL102.5.

Nella classifica del giorno medio, RTL 102.5 mantiene quindi saldamente il primo posto con 5.708.000 ascoltatori, RDS si posiziona al secondo posto con 5.222.000 ascoltatori e al terzo posto troviamo Radio Deejay. Chiudono la top five Radio Italia e Radio 105, rispettivamente al quarto e quinto posto.

Annuali 2024 – Giorno Medio

1. RTL 102.5 (5.708.000)

2. RDS 100% Grandi Successi (5.222.000)

3. Radio Deejay (4.965.000)

4. Radio Italia (4.866.000)

5. Radio 105 (4.235.000)

6. Radio Kiss Kiss (3.282.000)

7. Virgin Radio (2.859.000)

8. Radio 24 (2.391.000)

9. R101 (1.849.000)

10. Radio Subasio (1.838.000)

11. m2o (1.739.000)

12. Radio Monte Carlo (1.713.000)

13. Radio Capital (1.381.000)

14. Radiofreccia (1.216.000)

15. Radio Zeta (1.035.000)

16. Radio Sportiva (990.000)

17. Radio Bruno (878.000)

18. Radio Italia Anni 60 (712.000)

19. Radio Norba (683.000)

20. Radio Birikina (653.000)

Annuali 2024 – AQH Quarto d’Ora Medio

1. Radio Deejay (576.000)

2. Radio 105 (528.000)

3. RDS 100% Grandi Successi (511.000)

4. RTL 102.5 (483.000)

5. Radio Italia Solomusicaitaliana (425.000)

6. Radio Kiss Kiss (326.000)

7. Virgin Radio (284.000)

8. Radio 24 (223.000)

9. Radio Subasio (184.000)

10. Radio Monte Carlo (176.000)

11. m2o (171.000)

12. R101 (159.000)

13. Radio Capital (146.000)

14. Radio Bruno (109.000)

15. Radiofreccia (98.000)

16. Radio Zeta (87.000)

17. Radio Birikina (69.000)

18. Radio Sportiva (66.000)

19. Radio Norba (63.000)

20. Radio Piterpan (57.000)