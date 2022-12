Bilanci e impegni

La soddisfazione è aver visto crescere i lettori e contemporaneamente il numero e la qualità delle firme a nostra disposizione, sia nell’edizione cartacea che online, il grande sviluppo – sito, app e social – della presenza web, in cui stiamo portando avanti uno dei nostri asset

È stato un anno molto importante per La Ragione. Il 2022 ha segnato il consolidamento, ma soprattutto lo sviluppo di questa start-up pensata per un approccio alle notizie, ai commenti e agli approfondimenti libero di porsi fra blocchi e schieramenti, senza punti di riferimento imprescindibili, curve da soddisfare e tantomeno ultras da accarezzare e blandire.

La soddisfazione è aver visto crescere i lettori e contemporaneamente il numero e la qualità delle firme a nostra disposizione, sia nell’edizione cartacea che online, il grande sviluppo – sito, app e social – della presenza web, in cui stiamo portando avanti uno dei nostri asset: la crescita dell’Academy interna, il quotidiano impegno e sviluppo delle giovani professionalità che giorno dopo giorno “firmano“ gran parte de La Ragione sui social e più generale online.

I nostri contenuti hanno cominciato a “girare“ e dovranno farlo sempre di più, grazie e alla crescita dell’attenzione generale nei nostri confronti, ai vostri commenti e condivisioni, cercando vie alternative, negli spunti e nei contenuti.

Per una start-up come siamo e resteremo ancora per un po’, non è facile farsi strada puntando quasi esclusivamente sulla crescita organica. Scelta e grande soddisfazione legata all’anno che va a chiudersi. Crescita organica significa, per chi non ha intenzione di “drogare“ il proprio sviluppo social, misurarsi con una costante curva a salire dell’attenzione generata dal pubblico. Cercare e valutare il trend positivo, più dei numeri assoluti che si vedono in giro e ogni tanto lasciano quanto meno dubbiosi. Non puntare a colpi effetto, spettacolari e effimeri, piuttosto a una crescita vera, fatta anche di errori da correggere, scelte da rivedere, strategie da variare.

Vogliamo costruire un rapporto vero con i nostri lettori, costituire un punto di riferimento per commenti e riflessioni che provino a dare qualcosa di “nostro” e diverso all’analisi della realtà.

Obiettivo per il 2023 è diventare un piccolo, ma costante punto di riferimento per chi voglia provare a dire qualcosa che altrove magari si sussurra appena o non si dice per nulla. Anche per chi voglia parlare di se stesso, delle proprie esperienze, delle proprie imprese professionali e imprenditoriali, sapendo di trovare un luogo onesto e rispettoso della realtà dei fatti e dell’impegno delle persone perbene che continuano a permettere all’Italia di sorprendere se stessa e il mondo.

Per il 2023 assicuriamo i commenti, gli approfondimenti, le interviste nello stile de La Ragione, La Ragione in giro per l’Italia per gli eventi live, i fondamentali podcast che continuano a crescere e regalare numeri eccellenti per una start-up del settore e interpreti che crescono insieme all’oro pubblico.

Seguite su tutte le piattaforme podcast, “Il ricatto di Putin“, “Il Pollitico“ e, in esclusiva su Amazon Music, “I Giganti della Storia“.

La realtà di oggi e di ieri da vivere e commentare, per un 2023 da vivere insieme.

Stay Tuned su La Ragione!

Di Fulvio Giuliani