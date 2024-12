Ciao, Daniel

Daniel Bulla scriveva per il nostro giornale, era brillante e pungente. Era giovane, soprattutto. Se n’è andato, in un giorno di dicembre, senza poter festeggiare il Natale con i suoi bambini

Cosa si può dire quando una persona se ne va, giovane e con due figli ancora bambini? Nulla che non sembri retorico, perché non si può che rimanere sgomenti.

Daniel Bulla scriveva per il nostro giornale, era brillante e pungente. Era giovane, soprattutto. Se n’è andato, in un giorno di dicembre, senza poter festeggiare il Natale con i suoi bambini. Quei bimbi di cui raccontava con amore e orgoglio, così come di tutto quello che faceva. L’ultima volta ci avevo parlato prima dell’estate, mi aveva raccontato di un problema agli occhi. Nulla che mi facesse intuire che c’era altro. E invece oggi Daniel non c’è più. E ogni altra parola può sembrare stucchevole. Oggi, c’è solo sgomento e un abbraccio alla moglie, a quei due bambini, a tutti i suoi cari da tutta la redazione de La Ragione.

di Annalisa Grandi