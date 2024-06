Il direttore Fulvio Giuliani, ospite a Rai News 24, parla del nuovo libro “Il Mondo della Ragione”

Il direttore Fulvio Giuliani, ospite questa mattina a Rai News 24, ha parlato del nostro nuovo libro “Il Mondo della Ragione”: una collezione di 161 storie di vita scelte da La Ragione in questi tre anni dalla nascita del nostro quotidiano. Donne e uomini che disegnano il nostro mondo ideale, fatto di valori in cui crediamo fermamente, tutti raccolti in un volume di 171 pagine con grafiche inedite, colorate e stampate su carta pregiata.

“Il Mondo della Ragione”, edito in collaborazione con Rubbettino Editore – lo ricordiamo – è in vendita in tutti gli store digitali e nelle principali librerie fisiche, in regalo per tutti gli abbonati.