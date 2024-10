Premio Nobel 2024 per la Letteratura alla sud coreana Hang Kang

L’Accademia di Svezia ha assegnato il Premio Nobel per la Letteratura 2024 alla scrittrice sudcoreana Hang Kang «per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana». È la prima scrittrice del suo Paese a ricevere il prestigioso riconoscimento. Nata il 27 novembre 1970, Kang ha vinto il Man Booker International Prize per la narrativa nel 2016 con la sua opera “The Vegetarian”, un romanzo sulla malattia mentale in cui una donna viene abbandonata dalla sua famiglia. In Italia le opere di Hang Kang, pubblicate da Adelphi, sono “L’ora di Greco”, “Attimi Umani” (Premio Malaparte – 2017), “La Vegetariana” e “Convalescenza”.



Di Matilde Testa