Un’estate al mare: le migliori mete low cost in Italia

Nonostante il caro vita, abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più belli del mondo dove è possibile di godere di un mare bellissimo anche a prezzi accessibili. L’importante è sapere dove andare e, possibilmente, non visitare questi posti in altissima stagione

Nonostante il caro vita, abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più belli del mondo dove è possibile di godere di un mare bellissimo anche a prezzi accessibili. L’importante è sapere dove andare e, possibilmente, non visitare questi posti in altissima stagione

Nonostante il caro vita, abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più belli del mondo dove è possibile di godere di un mare bellissimo anche a prezzi accessibili. L’importante è sapere dove andare e, possibilmente, non visitare questi posti in altissima stagione

Nonostante il caro vita, abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più belli del mondo dove è possibile di godere di un mare bellissimo anche a prezzi accessibili. L’importante è sapere dove andare e, possibilmente, non visitare questi posti in altissima stagione

Con la fine dell’inverno, è tempo di pensare alle vacanze estive. In Italia abbiamo numerose destinazioni balneari economiche che permettono di godersi il mare senza svuotare il portafoglio. Tuttavia, prima di partire, è fondamentale ricordare alcune regole di bon ton in spiaggia per garantire a tutti un soggiorno rispettoso e piacevole per tutti.

Il bon ton della spiaggia

Quando si trascorre una giornata in spiaggia, è fondamentale adottare comportamenti rispettosi verso gli altri bagnanti e anche l’ambiente. Uno di questi è il fumo: una volta scelta la propria meta, è bene informarsi se si può fumare in spiaggia e se ci sono eventuali regolamenti da rispettare. Se consentito, è comunque buona norma utilizzare posacenere portatili per evitare di lasciare mozziconi nella sabbia. Anche la presenza di cani in spiaggia è soggetta a regolamenti: non tutte le località ammettono gli animali domestici e, quando lo fanno, è essenziale rispettare le regole di igiene e sicurezza, garantendo che l’animale non disturbi gli altri bagnanti.

Un altro aspetto importante riguarda la musica e il tono di voce; per evitare di arrecare disturbo, è preferibile mantenere un volume moderato o utilizzare le cuffie, evitando schiamazzi e comportamenti invadenti. Anche la gestione degli spazi è importante: nella spiaggia libera si raccomanda di posizionare ombrelloni e sdraio con criterio, senza occupare più spazio del necessario e rispettando i percorsi di accesso al mare. Inoltre, giochi e gonfiabili dovrebbero essere utilizzati in zone idonee, senza intralciare il passaggio.

Infine, tenere pulita la spiaggia è una responsabilità di tutti: è tassativo raccogliere i propri rifiuti e smaltirli correttamente negli appositi contenitori, contribuendo così a mantenere l’ambiente pulito.

Destinazioni di mare low cost in Italia

Marina di Camerota (Campania)

Situata nel Parco Nazionale del Cilento, Marina di Camerota è una destinazione perfetta per chi cerca mare cristallino a prezzi accessibili. Le sue spiagge, come Cala Bianca e Baia Infreschi, sono tra le più belle d’Italia. Grazie alla vasta offerta di campeggi e B&B economici, è una meta ideale per famiglie e giovani in cerca di relax.

San Vito Lo Capo (Sicilia)

Questa località siciliana offre un mare caraibico e una spiaggia di sabbia bianca mozzafiato. Pur essendo una meta molto famosa, si possono trovare soluzioni low cost grazie a affittacamere e case vacanza. Per risparmiare, è consigliabile prenotare con largo anticipo o visitarla a giugno o settembre, evitando i periodi di punta.

Scalea (Calabria)

Situata sulla Riviera dei Cedri, Scalea è una delle mete più economiche della Calabria. Le sue spiagge, come quella di Ajnella, sono caratterizzate da acque limpide e scogli suggestivi. Grazie alla presenza di hotel, villaggi e campeggi economici, è una destinazione perfetta per chi vuole spendere cifre moderate senza rinunciare a un mare mozzafiato.

Lido di Volano (Emilia-Romagna)

Per chi desidera una vacanza tranquilla e all’insegna del low cost, il Lido di Volano, nel Parco del Delta del Po, è una scelta perfetta. Con spiagge libere molto attrezzate, prezzi contenuti per alloggi e ristorazione, e la possibilità di fare escursioni naturalistiche, è ideale per le famiglie con bambini piccoli e gli amanti della natura.

Porto Cesareo (Puglia)

Porto Cesareo è un paradiso del Salento, con spiagge meravigliose come Punta Prosciutto e Torre Lapillo. Sebbene molto frequentata, offre opzioni di soggiorno economiche in B&B e appartamenti. Mangiare nei mercati locali o nei ristoranti di pesce a conduzione familiare permette di contenere i costi senza rinunciare alla qualità.

Fano (Marche)

Fano è una delle destinazioni più accessibili della costa adriatica. Con spiagge ampie e stabilimenti balneari economici, è una meta perfetta per le famiglie. Il lungomare è ricco di ristoranti e locali con prezzi modesti, e la città offre anche eventi culturali e gastronomici durante tutta l’estate.