Gardaland Magic Winter, come si presenta il parco durante le feste

Quando arriva l’inverno e il freddo inizia a farsi sentire, molti pensano che sia il momento di abbandonare le attività all’aperto e rifugiarsi al caldo. Un’esperienza che non delude invece è quella di trascorrere una giornata al parco di divertimenti Gardaland, anche perché il clima di questi giorni festivi sembra invitare proprio a stare all’aperto. In questi giorni il parco è addobbato a tema natalizio e si trasforma così in Gardaland Magic Winter. È un alternativa economica a chi non può permettersi di andare in montagna o in ferie ma vuol far vivere ai bambini qualche ora di svago. In più la minori affluenza di persone rispetto all’estate permette davvero di godere di praticamente tutte le giostre senza dover fare file estenuanti.

Ogni angolo del parco in questo periodo si trasforma in un paesaggio invernale da sogno, con luci scintillanti, alberi di Natale decorati e casette in stile fiabesco. Le decorazioni natalizie coprono ogni zona, creando un’atmosfera che fa sembrare il parco un vero e proprio villaggio delle meraviglie. Nonostante il freddo, l’emozione è assicurata, grazie anche a tanti eventi tematici che riscaldano il cuore. Il Blue Tornado, il Raptor o il Jungle Rapids offrono esperienze da brivido (e non per le temperature). Alcune attrazioni come quelle ad acqua sono chiuse per ovvie ragioni ma c’è sempre la novità di quest’anno Jumanj che resta aperta nella parte al chiuso. Alle 18 la casa di Prezzemolo si illumina a festa con giochi di luce e Babbo Natale viene a salutare i bambini presenti che si preparano a lasciare il parco che chiude poco dopo.

Molti pensano che per vivere un’esperienza davvero unica sia necessario recarsi all’estero, magari in parchi divertimento lontani come Disneyland Paris che resta comunque un’esperienza molto bella (ma davvero molto fredda in inverno con le temperature parigine). Tuttavia, i parchi divertimento italiani offrono una qualità eccellente e un’ampia varietà di esperienze che non hanno nulla da invidiare alle strutture internazionali. Parchi come Gardaland sono perfetti per chi desidera una giornata di svago e divertimento senza doversi allontanare troppo da casa.

In questo caso, Gardaland, situato sul Lago di Garda, offre anche l’opportunità di esplorare la bellezza naturale circostante, un motivo in più per scegliere di visitare un parco divertimenti in Italia anziché all’estero.

Cosa fare vicino al Lago di Garda

Il Lago di Garda è una delle destinazioni più belle e suggestive d’Italia. Dopo una visita a Gardaland Magic Winter, si può approfittare per scoprire altre meraviglie della zona: si può fare una passeggiata lungo le rive del lago, visitare i pittoreschi paesini come Sirmione, famosa per il suo castello medievale e le terme, o esplorare Riva del Garda, con il suo affascinante centro storico e la vista mozzafiato sul lago.

Per gli amanti della natura, il Parco Giardino Sigurtà è un’altra meta imperdibile, con i suoi giardini spettacolari e sentieri panoramici. Se si è amanti della storia, non vanno perse Castelvecchio a Verona, o Bardolino, un altro affascinante paesino famoso per i suoi vini.

Insomma, Gardaland Magic Winter non è solo il punto di partenza per una fantastica giornata di divertimento, ma anche il trampolino per esplorare uno dei luoghi più incantevoli d’Italia, ricco di storia, natura e tradizioni.