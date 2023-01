Madame, si accomodi

Sull’ottenimento del falso green pass Madame ha scritto un post che, se possibile, rende ancora più intollerabile lo scenario

La vicenda Madame è francamente imbarazzante ed è peggiorata con la lunga dichiarazione scritta via social di “spiegazioni”, che la giovane cantante ha rilasciato manco fosse Buckingham Palace.

Pessimo esempio di comportamento da parte di un personaggio pubblico. Questi ultimi, volenti o nolenti, hanno delle precise responsabilità non scritte nei confronti innanzitutto dei propri fan e più generale del “sistema“ che garantisce loro fama e quattrini. Se siamo sempre pronti a fare le pulci a calciatori, sportivi in generale (ricordate Djokovic in Australia?), attori, donne e uomini di spettacolo – per non parlare dei politici – analizzando i loro comportamenti pubblici e non di rado anche privati, non si capisce proprio perché una giovane “star” possa impunemente (anche se con la faccia d’angelo) ammettere non la personale contrarietà al vaccino contro il Covid – che sarebbe restata una liberissima scelta per una donna ben al di sotto dei cinquant’anni indicati come soglia dell’obbligatorietà – ma di aver brigato in combutta con altri per risultare falsamente vaccinata.

Sempre con la stessa faccia d’angelo, Madame oggi cerca di derubricare la faccenda a ossequio ai dubbi dei genitori sulla “medicina tradizionale”. Una totale deresponsabilizzazione e auto assoluzione.

Non funziona e aggrava ulteriormente una sceneggiata intollerabile. Eventuali rilievi penali non sono di nostra competenza e interesse, ma lo è eccome questo atteggiamento mentale, tipico di un’assoluta, ma cocciuta minoranza sulla campagna vaccinale.

Lei, come probabilmente altri su cui ora si indaga, ha ammesso di aver esibito false certificazioni e falsi green pass e oggi pretenderebbe di derubricare la figuraccia all’influenza dei genitori, facendoci sapere di aver cominciato a procedere a tutte le vaccinazioni in precedenza saltate.

Siamo contenti per la sua salute, ma nel lungo post di spiegazione di quanto accaduto – equivalente a una ‘statement’ (dichiarazione) del politico di turno che non desideri domande scomode – non c’è una parola di scuse o contrizione.

In compenso Madame ci fa sapere che “Questa situazione mi urla in faccia che devo fare una scelta”.

Rotta su Sanremo.

Di Fulvio Giuliani