Non questione di moda ma di salute

La maggior parte di noi probabilmente almeno una volta ci avrà comprato qualcosa. E comunque è impossibile non conoscerli. Parliamo di piattaforme come Shein e Temu, dove si trovano capi di abbigliamento a basso costo.

Ebbene da qualche tempo i riflettori sono puntati sulla qualità, di quei prodotti. O meglio sulle sostanze che alcuni capi di vestiario possono nascondere. Parliamo di Temu, nello specifico. Ad agosto le autorità di Seul hanno sequestrato centinaia di capi che contenevano sostanze tossiche e potenzialmente nocive per la salute.

Ora uno studio è stato condotto anche dal sito tedesco Oko-test. I redattori hanno acquistato dei capi proprio su Shein per poi sottoporli a test di laboratorio. Solo un terzo di questi è risultato idoneo. Negli altri, dai vestiti per bambini alle scarpe, sono state trovate sostanze vietate o tossiche. Addirittura in dei sandali da uomo sono state trovate sostanze cancerogene.

Per ora la società non ha fornito risposte in merito. Certo serve ribadire che – ovunque si acquisti – occorre forse fare attenzione quando si acquista, soprattutto quando i prezzi sono particolarmente bassi. Non è questione di moda, ma di salute.

di Annalisa Grandi