Emicrania da perdere la testa. L’emicrania è diffusa in tutto il mondo e colpisce più di un miliardo di persone, secondo uno studio globale sulle malattie finanziato dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. Paradossalmente, pur avendo un costo elevato per la società, i rimedi messi a disposizione per le cure non sembrano essere all’altezza.

Di emicrania non si muore. Ma è innegabile che si tratti di una patologia molto debilitante: non a caso è al secondo posto nel mondo (dopo il mal di schiena) fra le malattie più invalidanti. Colpisce soprattutto chi lavora e provoca un calo della produttività. Uno studio italiano ha stimato che un aumento del 10% della popolazione affetta da emicrania comporta una riduzione dell’1,1% nella produttività. In caso di attacco intenso diventa impossibile recarsi al lavoro, essendo costretti il più delle volte a restare a letto, al buio, senza muoversi.



A questa forma di assenteismo si aggiungono, in misura ancora maggiore, le ore perse da persone che si presentano al lavoro meno efficienti proprio a causa del problema (gli specialisti delle risorse umane parlano di questo fenomeno come di “presentismo”). Contando i giorni e le ore persi a causa dell’emicrania – e basandosi sullo stipendio medio – si ottiene una stima dei costi sociali del problema. In ambito europeo lo ha fatto un sondaggio chiamato “Eurolight”, per il quale è stato chiesto agli intervistati di segnalare il numero di giorni in cui rimanevano a casa a causa degli attacchi di emicrania e il numero di quelli in cui riuscivano a svolgere solo una parte delle loro normali attività lavorative. In totale, la perdita di produzione è stata stimata in 111 miliardi di euro l’anno. Si tratta di sei millesimi dell’intero Pil europeo.

L’emicrania peggiora la qualità della vita soprattutto a causa del dolore che provoca, dell’ansia che crea e della mobilità che riduce in chi ne soffre. Nel suo saggio “Fisiologia del matrimonio” Balzac afferma che l’emicrania è «l’arma più piacevole e più terribile usata dalle donne contro i loro mariti». Lo stigma (anche sessuale) del «demone nascosto della testa», come lo definivano i babilonesi, scoraggia molti malati di emicrania dal lamentarsi. In realtà servirebbe una migliore gestione della malattia da parte della società, stanziando maggiori risorse per la ricerca sulle cause e sui nuovi trattamenti.



La spesa pubblica sotto questo aspetto è molto bassa, rispetto a quanto si fa per altre patologie: in Europa questa patologia rappresenta lo 0,025% del costo sociale, rispetto ad esempio allo 0,5% per i tumori cerebrali o allo 0,3% per il morbo di Parkinson. Una debolezza che si riflette in politiche di sanità pubblica scarsamente finanziate, sia come sensibilizzazione per i datori di lavoro e i medici di base, sia come campagne informative per i pazienti sui trattamenti disponibili, sia per quanto riguarda i fattori scatenanti e i rischi di un’eccessiva automedicazione che perpetua i mal di testa.



Insomma, una malattia che non suscita spontaneamente l’interesse dei medici e dei ricercatori. Come recitava Marion nel capolavoro “Psyco”: «Le emicranie sono come i buoni propositi, ci se ne dimentica appena il male è passato».

Di Francesca Bocchi