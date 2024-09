I Millennial non hanno più voglia di bere

Si moltiplicano i sober bar e i cocktail alcool free in Usa e anche in Europa, sopratutto tra i Millenial. E noi italiani? In netta controtendenza

All’esterno sembrano esercizi pubblici qualunque ma a fare la differenza è quanto contenuto nelle bottiglie che servono: sono i “sober bar”, in cui si consumano soltanto analcolici o cocktail a bassissima gradazione. Un movimento che ha preso piede negli Stati Uniti soprattutto fra i Millennial, che risultano i maggiori frequentatori di locali non soltanto durante i weekend e anche i più sensibili ai temi della salute, guidati da trend come il “Dry January” ovvero l’astinenza dall’alcool nel mese di gennaio dopo le bisbocce delle festività.

In Europa la vendita di alcolici e vino resiste bene ma è la birra alcool free a spopolare: un aumento di produzione e consumo del 13,5% nel 2023 (per un totale di 1,8 miliardi di litri all’anno), con la Germania – udite udite! – capofila di un movimento impensabile solo fino a qualche anno fa. Persino l’Inghilterra, terra di bevitori di pinte, si è piegata: è stata infatti siglata una partnership fra la squadra di calcio Arsenal e il birrificio alcool free Athletic Brewing Company, dopo che la Guiness 0.0 è diventata la birra ufficiale della Premier League.

E noi italiani? Come sempre in controtendenza, siamo ancora follemente innamorati della birra alcolica, con il 56% degli intervistati dell’indagine Cga by Niq che la eleggono a propria bevanda preferita. Insomma, è ancora presto per parlare di mondo senza alcool. D’altro canto, come disse Benjamin Franklin, «la birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici».

di Raffaela Mercurio