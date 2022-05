Long Covid: nei casi gravi si rischia un invecchiamento cerebrale di 20 anni

Molteplici le cause ipotizzate: il virus potrebbe, per esempio, danneggiare il cervello per eccesso di reazione immunitaria o provocare delle micro emorragie o micro ischemie in diverse aree neurali. Resta da capire quanto siano permanenti questi danni e quale sia la capacità di ripresa nel tempo. Il team ha comunque sottolineato che esiste una forte correlazione tra gravità dell’infezione e declino cognitivo.

di Giovanni Palmisano