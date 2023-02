50 anni di The Dark Side Of The Moon

The Dark Side Of The Moon

Ci sono opere d’arte che sembrano essere immuni all’effetto del tempo. Il perché resta mistero insolubile, per quanto ci si sforzi di dirimerne le nebbie. Domani cadranno i 50 anni dall’uscita negli Stati Uniti di una di queste: “The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd. Sul capolavoro indiscusso della band inglese si è scritto tutto il possibile immaginabile, di «quell’istanza di empatia politica, filosofica e umanitaria che chiedeva disperatamente di venir fuori», come lo definì magistralmente Waters. Lasciamo agli altri l’ardire di pensare d’aver qualcosa di nuovo da scrivere, la dettagliata cronistoria degli eventi antecedenti il primo vagito: quella grancassa di Mason filtrata in un turbinio d’effetti di “Speak to Me”, metafora sonora del primo battito di una nuova vita.

Mentre le tracce si susseguono all’ascolto, mentre alla tagliente chitarra di Gilmour s ’ alternano le cascate sonore di Wright, si dirà che di dischi così non se ne fanno più. La realtà è che non se n’è praticamente mai fatti. Opere come questa, nella loro unicità, sono sempre state paragonabili al raro passaggio di una cometa: destinata a far luce, a dettare una strada. Quando Euterpe era ancora votata all’arte, quando l ’ ossessione e il genio incontravano la necessità di dar voce a qualcosa che spingeva dall’interno per risuonare negli altri, certe comete passavano. Nel cielo buio pneumatico di oggi, reso tale da forti luci artificiali, anche ne transitasse una nessuno la vedrebbe.

di Federico Arduini