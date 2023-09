“ABBA: The Movie – Fan Event”, mito tra passato e futuro

Per i fan, ma anche per chi volesse avvicinarsi per la prima volta alla musica degli Abba, sarà nei cinema italiani dal 18 al 20 settembre

Capire fino in fondo il fenomeno Abba non è affatto impresa facile. A vedere Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad fra tutine, caschetti e tanta semplicità non lo si direbbe mai, ma riuscirono in un’impresa per pochissimi diventando icone e vendendo oltre 400 milioni di dischi. Una cavalcata iniziata grazie alla vittoria dell’Eurovision Song Contest del 1974 con la hit “Waterloo” e costellata di canzoni entrate nella colonna sonora di generazioni grazie a un’alchimia unica di voci e armonie.

Per i fan, ma anche per chi volesse avvicinarsi per la prima volta alla musica degli Abba, sarà nei cinema italiani dal 18 al 20 settembre “ABBA: The Movie – Fan Event” distribuito da Nexo Digital, un’occasione per rivedere la band nel suo periodo d’oro durante il tour australiano del 1976, in piena epopea della disco music. Il film racchiude il lungometraggio del 1977 (completamente rimesso a nuovo) che racconta la storia di un dj radiofonico intento a inseguire la band in giro per l’Australia per un’intervista, espediente che fa da collante fra le diverse esibizioni del tour. Fra i contenuti extra, inseriti a dirla tutta senza un vero legame narrativo, spicca lo speciale ‘dietro le quinte’ dello spettacolo londinese da oltre un milione di spettatori “Abba Voyage”: sul palco nella sua versione avatar, la band si esibisce virtualmente sugli schermi fra le luci. Infine, a chiudere l’esperienza, un vero e proprio karaoke per i fan per cantare ancora una volta assieme.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Zhms2BVUsoA&feature=youtu.be

di Federico Arduini