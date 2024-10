Addio a Liam Payne, ex cantante degli One Direction: aveva 31 anni

È morto all’età di 31 anni Liam Payne, ex cantante della popolarissima boy band One Direction. Il cantante e musicista inglese è morto dopo essere caduto da un balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires in circostanze poco chiare: c’è ancora da capire infatti se si sia trattato di un incidente o se Liam si sia tolto la vita. Payne era in vacanza con la sua ragazza Kate Cassidy e ieri è precipitato nel cortile interno dell’albergo in cui risiedeva.

Poco prima del decesso l’ex cantante degli One Direction era apparso molto agitato nell’hotel e “probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe”, come scrive il Daily Mirror. Tutto è infatti cominciato nel pomeriggio, quando è stato richiesto un intervento della polizia poiché in albergo c’era “un uomo aggressivo, sotto il probabile effetto di droghe o alcol”. Una volta giunti sul luogo però gli agenti hanno trovato l’uomo – Liam Payne – al suolo, dopo una caduta dal terzo piano dell’edificio.

Il personale medico di Buenos Aires ha dichiarato di essere arrivato pochi minuti dopo ma per Liam non c’era nulla da fare. “È caduto da una altezza di 13 o 14 metri, le sue ferite erano troppo gravi affinché potessimo salvarlo” spiega il personale medico.

di Filippo Messina