Addio a Michael Gambon, Albus Silente in “Harry Potter”

L’attore Michael Gambon, conosciuto in tutto il mondo come Albus Silente, il mago professore e preside di Hogwarts – in sei degli otto film di Harry Potter – è morto oggi all’età di 82 anni. A confermarlo il suo addetto stampa.

Una dichiarazione della sua famiglia, rilasciata dal suo addetto stampa, afferma che è morto in seguito a “un attacco di polmonite“.

“Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale”, ha affermato la sua famiglia.

In carriera, l’attore ha vinto quattro BAFTA, due RTS Awards e un Olivier.