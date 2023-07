Addio a Sinéad O’Connor

La cantante irlandese Sinéad O’Connor è morta all’età di 56 anni. Ne danno notizia i media irlandesi. L’acclamata interprete di Dublino ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone ‘Nothing Compares 2 U’ è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards.

L’artista, che lottava da tempo con problemi di salute, aveva ricevuto il premio per Classic Irish Album agli Rte Choice Music Awards all’inizio di quest’anno. La cantante ha ricevuto una standing ovation mentre dedicava il premio, per ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, a “ogni singolo membro della comunità di rifugiati irlandesi”. Il figlio della cantante, Shane, è morto l’anno scorso all’età di 17 anni