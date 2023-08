Addio a Toto Cutugno

A mettere insieme tutti i numeri della sua carriera si resta di stucco: 18 album in studio, 15 Sanremo, 100 milioni di copie vendute. Non solo in Italia, ma in tutto il Mondo. Perché se oggi per un artista italiano farsi conoscere e amare all’estero è un’impresa tutt’altro che semplice, Cutugno riuscì a farsi amare dal Giappone alla Germania fino alla Russia. Il primo passo verso il successo internazionale lo fece nel 1980 dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione al Festival di Tokyo. Ma fu nel 1983 che la sua carriera svoltò: “L’italiano”.