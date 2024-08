Addio ad Alain Delon

È morto all’età di 88 anni Alain Delon, icona del cinema francese, famoso in tutto il mondo. “Alain Fabien, Anouchka, Anthony, così come (il suo cane, ndr.) Loubo, annunciano con immensa tristezza la dipartita del loro padre”, le parole scritte in un comunicato stampa alla Afp, dove si legge anche: «È morto pacificamente nella sua casa a Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia (…) La sua famiglia chiede gentilmente di rispettare la sua privacy, in questo momento di lutto estremamente doloroso”.

di Filippo Messina