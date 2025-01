Addio al regista David Lynch

È morto all’età di 78 anni il celebre regista David Lynch. Nel 2024 Lynch aveva rivelato di soffrire da anni di un enfisema.

Lo stile di Lynch è uno stile unico, per certi versi quasi visionario. Rivoluzionario, senza dubbio. Fra i suoi lavori più famosi spiccano la serie “Twin Peaks” e i film “Dune”, “Velluto blu”, “Mulholland Drive” e “Strade perdute”.

A darne il triste annuncio è stata la famiglia del regista: “C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto, guardate la ciambella e non il buco”.

di Filippo Messina