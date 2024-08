Addio all’attrice Gena Rowlands

È morta all’età di 94 anni la celebre attrice americana Gena Rowlands, star del cinema hollywoodiano. Virginia Cathryn Rowlands – questo il suo vero nome – è deceduta nella sua casa di Indian Wells (California) circondata dalla famiglia, secondo quanto riporta Variety che cita l’ufficio dell’agente del figlio, il regista Nick Cassavetes (primo dei tre figli di Gena).

Gena – lo ricordiamo – è stata candidata agli Oscar per i film “A woman under the influence” (“Una moglie”) del 1974 e ”Gloria” del 1980, entrambi diretti dall’ex marito e regista John Cassavetes, morto nel 1989. Nel 2016 l’attrice ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera.

Ancora ignote le cause del decesso. Il figlio Nick Cassavetes a giugno, in un’intervista rilasciata a Weekly Entertainment, aveva dichiarato che la madre stava combattendo negli ultimi cinque anni contro l’Alzheimer.

di Filippo Messina