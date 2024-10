Adele vede Céline Dion al suo concerto, il commovente abbraccio tre le due – IL VIDEO

Adele, durante il suo concerto a Las Vegas, scende tra il pubblico per salutare i fan e si accorge della presenza di Céline Dion

Il commovente abbraccio tra Adele e Céline Dion. Adele, durante il suo concerto al The Colosseum at Caesars Palace di Las Vegas, scende tra il pubblico per salutare i fan e si accorge della presenza di Céline Dion. Le due, emozionate, si abbracciano.

“Una delle mie persone preferite in assoluto” dice Adele parlando di Céline Dion dopo essere tornata sul palco.

di Filippo Messina