Al via l’Eurovision Song Contest 2025. Tutto pronto per la 69ma edizione dell’Eurovision Song Contest. Saranno 37 in tutto i Paesi in gara che si esibiranno a Basilea, in Svizzera – dove tutto ebbe inizio nel lontano 1956, precisamente a Lugano – con tre serate che quest’anno andranno in scena presso l’arena Sgt. Jakobshalle. La conduzione sarà di Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer. A loro spetterà il compito di presentare tutte e tre le serate della kermesse.



Questa sera e giovedì 15 maggio alle ore 21 ci saranno le due semifinali e sabato 17 maggio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay la finalissima. Grande attesa per il debutto del portabandiera tricolore Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e in cerca dell’ottavo piazzamento consecutivo in top 10 per l’Italia. Il cantautore toscano, qualificato di diritto alla Grand Final di sabato 17 maggio insieme agli artisti dei Paesi “Big Five” (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) e la Svizzera, nazione ospitante, presenterà al pubblico europeo la sua “Volevo essere un duro”.

Il brano, vincitore del Premio della Critica Mia Martini a Sanremo, è stato certificato disco d’oro ed è parte dell’omonimo album che ha conquistato anche il primo posto della classifica FIMI.



Attraverso il meccanismo del televoto gli spettatori italiani potranno contribuire a decidere quale sarà la canzone vincitrice, votando – secondo le disposizioni consultabili sul sito www.rai.it/eurovisionsongcontest – nella prima semifinale in diretta martedì 13 maggio 2025 e nel corso della finale in diretta sabato 17 maggio 2025.

Questi i numeri: 894.001 da fisso – 475.475.0 da mobile Si può esprimere il voto anche mediante app ufficiale “Eurovision song contest” (IOS e Android).

I FAVORITI IN GARA

Secondo i bookmakers, la favorita assoluta è la Svezia con il gruppo KAJ, che propone un brano ironico sulle gioie della sauna, tra fisarmoniche e ritmi coinvolgenti. A seguire l’Austria, rappresentata da JJ con Wasted Love, con un mix di voci liriche e sound elettronico.

Nel gruppo di favoriti ci sono anche Francia, Israele, Belgio, Paesi Bassi e Finlandia. Lucio Corsi, per ora, è più un outsider, capace di stupire e conquistare inaspettatamente pubblici diversi. Attenzione anche a Gabry Ponte, che gareggia con San Marino e a Tommy Cash con la sua “Espresso macchiato”.

LA SCALETTA DI QUESTA SERA



Questa la scaletta della prima serata Eurovision 2025 che andrà in scena oggi martedì 13 maggio alle ore 21:

Islanda – VÆB – Róa

Polonia – Justyna Steczkowska – Gaja

Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna – Melody – Esa Diva

Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray

Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu

Portogallo – Napa – Deslocado

Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter

Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights

Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Azerbaigian – Mamagama – Run With U

San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

Albania – Shkodra Elektronike – Zjerm

Paesi Bassi – Claude – C’est la vie

Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera – Zoë Më – Voyage

Cipro – Theo Evan – Shh

Di Matilde Testa