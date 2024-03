Giovanni Allevi ospite straordinario di “Happiness on tour”

“Happiness on Tour. Vite – Storie di felicità”, il più grande spettacolo gratuito dedicato alla Felicità, annuncia la partecipazione straordinaria del compositore e filosofo, Giovanni Allevi, mercoledì 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità 2024, sul palco del Forum di Assago di Milano.

Allevi offrirà ad un pubblico composto da migliaia di studenti delle scuole superiori, durante lo spettacolo mattutino, un prezioso e toccante racconto che fornirà importanti spunti di riflessione e un’esperienza formativa intensa per la ricerca della serenità personale. La sua partecipazione sarà straordinaria e un’occasione rara, considerando che l’artista sta concentrando le sue energie nel suo ritorno alla musica dopo aver affrontato un mieloma multiplo, e attualmente sta intraprendendo un tour internazionale di concerti entusiasmanti, tutti già esauriti.

«È un onore per noi avere il Maestro Allevi a “Happiness on tour” – ha commentato Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità – La sua testimonianza unica, simbolo di forza e tenacia, può offrire agli studenti, e a tutti noi, grande ispirazione per non dimenticarci che possiamo imparare ad essere felici. Tengo a ringraziarlo vivamente per il suo speciale e prezioso contributo».