Amadeus e Sanremo 2023: “Non avrò super ospiti italiani”

La Milano Music Week 2022 sta lentamente volgendo alla fine. Un’edizione dai numeri entusiasmanti, grazie ai tanti eventi sparsi per la città di Milano, che hanno portato al raggiungimento di un importante traguardo: il record di affluenza. Tra gli eventi più attesi della rassegna vi era senza dubbio il talk previsto all’Apollo Club, con ospite il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, dal titolo “Il Sanremo che verrà”.

Affiancato sul palco dall’assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi, dalla vicedirettrice di Rai 1 Federica Lentini e da Luca De Gennaro in veste di moderatore, Amadeus ha raccontato numerosi aneddoti sul passato e sul futuro dei suoi Festival di Sanremo. «Io sognavo di fare Sanremo. È come chiedere a un bambino che gioca nei pulcini di una grande squadra quale sia il suo sogno. Sarà giocare un mondiale o fare la Champions League. È giusto da ragazzini sognare in grande e io sognavo di condurre Sanremo, di essere il presentatore del primo canale. Ho cominciato dalla radio– ha aggiunto Amadeus – ed è stata poi la mia più grande fortuna».

Ci si chiede spesso quale sia il criterio o il metodo con cui il direttore artistico di Sanremo seleziona le canzoni che poi saliranno sul palco dell’Ariston. Amadeus ha raccontato il suo: «Quando sono arrivato ad occuparmi di Sanremo, c’era una cosa che secondo me non era giusta per il festival: le canzoni a poche settimane dal termine sfumavano, non si sentivano più nelle radio. Bisognava tornare ad una realtà discografica e non partire più dal nome dell’artista in gara per scegliere cosa portare all’Ariston, ma alla canzone. Quello che rimane è la canzone e io devo partire da lì».

Tra le anticipazioni sull’edizione 2023 emerse, spicca la data di annuncio degli altisti in gara: domenica 4 dicembre, durante il Tg1 delle 13,30. L’anteprima del Festival sarà affidata alla conduzione di Andrea Delogu, affiancata dagli inviati Autogol e Jody Cecchetto.

E a chi chiedeva degli ospiti di quest’anno, Amadeus ha risposto secco:

«Quest’anno dopo che avrò annunciato la lista dei cantanti in gara dirò: “Loro sono i miei super ospiti!”. I Super ospiti sono i cantanti che ho in gara. Il primo anno quando sono arrivato e invitavo qualcuno – ha continuato Amadeus – tutti mi dicevano “Ci vengo a Sanremo, volentieri! Faccio l’ospite!”. Al che io dicevo: “Oh, ho 50 ospiti e 10 cantanti in gara… Fighissima questa cosa!”. Ho eliminato la parola “super ospite”. Non trovo giusto che un cantante venga in questa veste perché non può venire in gara, a prescindere dalla sua storia».

Il direttore artistico della 73esima edizione di Sanremo ha quindi concluso: «Non avrò super ospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno più di 70 anni di età. Preferisco celebrare un personaggio storico della musica italiana, che deve essere giustamente presentato come super ospite. Tutti gli altri sarò onorato di averli in gara».

di Federico Arduini