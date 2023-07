“Animali selvatici” di Cristian Mungiu

Qualche giorno prima di Natale, dopo aver lasciato il suo lavoro in Germania, Matthias fa ritorno al suo tranquillo villaggio in Transilvania. Spera di dedicarsi maggiormente all’educazione di suo figlio Rudi, rimasto troppo a lungo sotto le cure della madre Ana. Ha anche voglia di rivedere la sua ex, Csilla, ed è preoccupato per il suo vecchio padre Otto. Quando dei nuovi operai cingalesi vengono assunti nella piccola fabbrica gestita da Csilla, la pace della comunità viene turbata. Timori a lungo sopiti e inedite frustrazioni assalgono i concittadini, lasciando emergere la conflittualità e l’intolleranza che si celano dietro un velo di apparente armonia.

Da qui prende le mosse “Animali selvatici“, l’ultimo film diretto da Cristian Mungiu che sarà nelle sale italiane dal 6 luglio con Bim Film. Il regista romeno ha analizzato le conflittualità del mondo di oggi attraverso la storia di un piccolo villaggio ed emerge una visione tutt’altro che fiduciosa sul futuro: “Sicuramente non c’è molto ottimismo, perché il modo in cui ci comportiamo non ci consente di essere ottimisti: siamo troppo spesso irresponsabili, privi di empatia, invidiosi, egoisti, irrazionali, impulsivi ed aggressivi. Se guardiamo ai conflitti militari o alle diseguaglianze, rimarranno pochi motivi di essere ottimisti”, le sue parole in esclusiva a La Ragione.

di Massimo Balsamo