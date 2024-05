Monferrato on stage 2024 dall’11 maggio al 31 agosto

Dal 11 maggio al 31 agosto si svolgerà la 9ª edizione di Monferrato on stage, la rassegna itinerante che coniuga le prelibatezze gastronomiche distintive del Monferrato con la musica. Saranno tanti e diversi gli artisti che si esibiranno dal vivo sul palco del Monferrato On Stage, tra cui Alex Britti, Antonella Ruggiero, Davide Van De Sfroos, Edoardo Bennato, Extraliscio, Federico Poggipollini & The Crumars Band, Filippo Graziani, Frida Bollani Magoni, Gabry Ponte, Johnson Righeira, Manuel Agnelli, Nada, 3chic e Tricarico.

«La mission del progetto Monferrato On Stage era quella di creare sinergia tra tutti gli attori della crescita e dello sviluppo del territorio e quest’anno possiamo affermare di aver raggiunto l’obiettivo – ha sottolineato Cristiano Massaia, il presidente della Fondazione MOS – Partnership prestigiose, sponsor fedeli che credono in questo progetto in modo encomiabile, gli instancabili soci di Fondazione MOS che, a titolo gratuito, hanno dimostrato una competenza, una professionalità e una dedizione che in taluni casi non è stata riscontrata neppure nei rapporti remunerati, ci hanno permesso di dimostrare che il Monferrato non è, e non sarà mai, secondo a nessuno. Dobbiamo solo continuare a crederci…».

Monferrato On Stage prenderà il via l’11 maggio a Villafranca d’Asti (Asti) con il live di Federico Poggipollini & The Crumars Band. Lo storico chitarrista di Luciano Ligabue, accompagnato dalla sua band, proporrà uno show ricco di omaggi ai grandi successi della musica italiana e internazionale.

.A Castagnole Monferrato (Asti), il 17 e 18 maggio saranno in scena 3chic e Johnson Righeira rispettivamente, mentre il 19 maggio si terrà l’evento speciale in occasione della Festa del Ruchè. A Cocconato (Asti), il 1° giugno, Nada si esibirà in uno spettacolo rock intimo. Seguiranno performance di Alex Britti a Ferrere (Asti) il 22 giugno e di Gabry Ponte a Moncalvo (Asti) il 28 giugno. Il 6 luglio a Baldichieri (Asti) si terrà il Tenco Ascolta, seguito da Davide Van De Sfroos ed Ezio Guaitamacchi a Casalborgone (Torino) il 13 luglio. Piea (Asti) ospiterà il festival KAPTURA il 26, 27 e 28 luglio, con eventi dedicati al metal, alla chitarra e a Edoardo Bennato. Roatto (Asti) vedrà Filippo Graziani in concerto il 4 agosto, mentre Cantarana (Asti) accoglierà gli Extraliscio il 9 agosto. Il 23 agosto, Portacomaro (Asti) presenterà Antonella Ruggiero, mentre il 31 agosto a Cortazzone (Asti) si concluderà con il concerto di Frida Bollani Magoni.



I biglietti per i concerti di Gabry Ponte, Alex Britti ed Edoardo Bennato sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, Vivaticket.com e Ticketmaster.it. Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.

La proposta gastronomica sarà supportata e coadiuvata da Asti Agricoltura-Confagricoltura che sarà coinvolta nella fornitura di prodotti.

«Siamo al terzo anno di collaborazione con Monferrato On Stage e non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per i risultati raggiunti, non solo per l’apprezzamento ottenuto dalla nostra associazione ma anche, e forse ancor di più, per la valorizzazione di tutto il territorio nel suo complesso –ha dichiarato Mariagrazia Baravalle, Direttore di Asti Agricoltura-Confagricoltura – Rappresentiamo l’agricoltura e quindi coltivazioni, allevamenti, vigne, vini, agriturismi, insomma tutti coloro che forniscono i magnifici prodotti enogastronomici che si accompagnano alla musica, all’arte e che vengono valorizzati dalla capacità di chi cucina. Questa rassegna ha ancora un ingrediente in più del quale anche la nostra associazione è “golosa” ed è il contagioso entusiasmo che lo caratterizza».

La proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e da tutte le associazioni di produttori ad esso aderenti, che rappresentano la vera tipicità del Monferrato.

di Federico Arduini