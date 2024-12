Filarmonica della Scala lancia la 14esima edizione delle prove aperte

Domenica 26 gennaio 2025 alle ore 20 prende il via la quattordicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala, una serie di eventi musicali dedicati alla raccolta fondi a favore del non profit.

Sono cinque gli appuntamenti previsti per la quattordicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala, che si inaugura con un’anteprima gratuita per la città, eccezionalmente ospitata al Conservatorio G. Verdi di Milano. Sul podio, Riccardo Chailly dirigerà la Sinfonia n. 7 di Gustav Mahler, in occasione del concerto di apertura della stagione 2025.

Grazie a un accordo con il Comune di Milano, una parte dei biglietti sarà destinata alle fasce della popolazione con maggiori difficoltà ad accedere alla vita culturale della città, oltre che agli enti beneficiari di questa edizione.

Le quattro Prove Aperte a pagamento, che si terranno al Teatro alla Scala, saranno dedicate al sostegno di organizzazioni impegnate sul territorio milanese nel contrasto alla povertà educativa. Il pubblico avrà così l’opportunità di assistere alla preparazione di grandi concerti a prezzi accessibili e di contribuire a un importante progetto di solidarietà.

23 marzo : Daniele Gatti dirige l’Orchestra con Frank Peter Zimmermann al violino per l’Associazione Angela Giorgetti.

: Daniele Gatti dirige l’Orchestra con Frank Peter Zimmermann al violino per l’Associazione Angela Giorgetti. 25 maggio : Kazuki Yamada e il violinista Nikolaj Znaider per l’Associazione CAF Onlus.

: Kazuki Yamada e il violinista Nikolaj Znaider per l’Associazione CAF Onlus. 12 ottobre : Myung-Whun Chung dirige Mao Fujita al pianoforte per la Cooperativa Zero5.

: Myung-Whun Chung dirige Mao Fujita al pianoforte per la Cooperativa Zero5. 2 novembre: Manfred Honeck e Benjamin Grosvenor al pianoforte per la Fondazione Aquilone.

Ogni serata sarà introdotta da una guida all’ascolto con i protagonisti del concerto.

L’impegno concreto a favore della comunità lo scorso 7 dicembre è stato premiato con l’Ambrogino d’oro: la Filarmonica della Scala è stata infatti tra le eccellenze che hanno ricevuto l’attestato di Benemerenza Civica, consegnato dalla città di Milano per “l’impegno concreto, oltre che nel raggiungimento dell’eccellenza artistica, anche a favore dell’inclusione, della riduzione delle barriere economiche, sociali e culturali per favorire l’accesso e la partecipazione ai tanti appuntamenti musicali promossi ogni anno”.

Le 5 serate nei dettagli:

Domenica 26 gennaio 2025 ore 20

Anteprima su invito – Conservatorio G. Verdi

Riccardo Chailly, direttore

Mahler, Sinfonia n. 7 in mi minore

Domenica 23 marzo 2025 ore 19.30

A favore di Associazione Angela Giorgetti

Daniele Gatti, direttore

Frank Peter Zimmermann, violino



Webern, Langsamer Satz

Berg, Concerto per violino e orchestra Alla memoria di un angelo

Wagner, Die Meistersinger: An Orchestral Tribute Arrangiamento Henk de Vlieger

Domenica 25 maggio 2025 ore 19.30

A favore di Associazione CAF

Kazuki Yamada, direttore

Nikolaj Znaider, violino

Čajkovskij, Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra

Elgar, Enigma Variations op. 36

Domenica 12 ottobre 2025 ore 10.30

A favore di Cooperativa Zero5

Myung-Whun Chung, direttore

Mao Fujita, pianoforte

Rachmaninov, Concerto n. 2 in do minore op. 18 per pianoforte e orchestra

Čajkovskij, Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 Patetica

Domenica 2 novembre 2025 ore 19.30

A favore di Fondazione Aquilone

Manfred Honeck, direttore

Benjamin Grosvenor, pianoforte

Johann Strauss, Die Fledermaus – Ouverture

Ravel, Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra

Šostakovič, Sinfonia n. 10 in mi minore op. 93

Carnet in vendita da venerdì 13 dicembre 2024: da 20 a 140 € (esclusi diritti di prevendita).

Biglietti singoli in vendita da martedì 20 febbraio 2025: da 5 a 35 € (esclusi diritti di prevendita).