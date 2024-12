Marracash, esce a sorpresa il nuovo disco “È finita la pace”

Marracash ha sorpreso tutti questa mattina pubblicando a sorpresa il suo nuovo album, “È finita la pace” Questo settimo disco in studio arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo progetto ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in preorder nei formati fisici. L’album sarà acquistabile in versione CD standard e vinile standard dal 24 gennaio 2025. Contestualmente all’uscita del disco, Marracash ha annunciato anche una seconda data allo Stadio San Siro di Milano, il 26 giugno 2025, che si aggiunge a MARRA STADI25, il suo primo tour negli stadi italiani.

È finita la pace rappresenta il capitolo conclusivo di un percorso in tre atti avviato con i due album precedenti. Con Persona (2019, otto dischi di platino), l’artista esplora la ‘crisi’ personale e riflette su carriera, vita e identità. In Noi, Loro, Gli Altri (2021, sei dischi di platino), affronta lo ‘scontro’, ampliando la riflessione verso tematiche sociali. Ora, con quest’ultimo lavoro in studio, Marracash raggiunge un nuovo livello di consapevolezza, accettando e rivendicando la propria unicità.

L’artista si allontana dalle incertezze e dal caos esterno per immergersi in una dimensione personale e introspettiva, simbolicamente rappresentata dalla “bolla”, protagonista dell’artwork della copertina, realizzato da Corrado Grilli (in arte MECNA) per Contesto Studio. Pur evocando isolamento, la bolla diventa anche metafora di mondi diversi e interconnessi: da quella personale di ognuno, alla bolla immobiliare o delle criptovalute, fino a quella ansiogena dei social.

L’album è concepito come uno spazio protetto, privo di influenze esterne. È un progetto completamente “solitario”, senza featuring, dove Marracash si occupa interamente dei testi, mentre il suono è curato dai produttori Marz e Zef. Le melodie nascono dalla collaborazione tra i tre, impreziosite dai campionamenti di brani iconici come Firenze (Canzone Triste) di Ivan Graziani, Uomini Soli dei Pooh, Lunedì di BLUEM e Madama Butterfly di Giacomo Puccini.