Il vortice Annalisa domani su Milano

Con quasi tutte le date sold out e oltre 100 mila biglietti venduti è partito sabato con successo il “Tutti nel vortice palasport”, il tour che vede Annalisa tornare sui palchi dei palazzetti delle le principali città italiane.

Domani Annalisa si esibirà a Milano e tornerà il 29 aprile con la terza data esaurita al Forum. Il tour continuerà poi a Bari, Napoli, Roma e Padova, tutte date completamente sold out. Sul palco, Annalisa sarà accompagnata dai suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo, Gianni Pastorino e Dario Panza, insieme a 12 ballerini diretti da Simone Baroni. La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, mentre il concerto offre un viaggio emozionale attraverso le fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa, con tecnologie visuali avanzate come l’utilizzo di tecniche generative in tempo reale e intelligenza artificiale.

Queste tutte le date del Tour:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

8 aprile 2024 @TORINO – Inalpi Arena

10 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago) SOLD OUT

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio SOLD OUT

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

17 aprile 2024 @BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

24 aprile 2024 @PADOVA – Kione Arena SOLD OUT

29 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago) SOLD OUT



A maggio Annalisa sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. I live della cantautrice continuano anche in estate con “Tutti nel vortice Palasport”

Queste le date estive:

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL