Antonio Faraò unico italiano al concerto All Star per l’International Jazz day

Il 30 aprile Antonio Faraò suonerà a Tangeri, in Marocco, nel Palazzo delle Arti e della Cultura in occasione dell’All Star Global Concert. Per lui è la terza volta

Il 30 aprile Antonio Faraò suonerà a Tangeri, in Marocco, nel Palazzo delle Arti e della Cultura in occasione dell’All Star Global Concert. Per lui è la terza volta

Il 30 aprile Antonio Faraò suonerà a Tangeri, in Marocco, nel Palazzo delle Arti e della Cultura in occasione dell’All Star Global Concert. Per lui è la terza volta

Il 30 aprile Antonio Faraò suonerà a Tangeri, in Marocco, nel Palazzo delle Arti e della Cultura in occasione dell’All Star Global Concert. Per lui è la terza volta

Antonio Faraò parteciperà al concerto mondiale All Star per celebrare l’International Jazz Day il 30 aprile 2024. Quest’anno l’evento si terrà a Tangeri, in Marocco, presso il bellissimo Palazzo delle Arti e della Cultura di Tangeri. Guidato dall’iconico pianista Herbie Hancock e dal Direttore Musicale John Beasley, il Concerto All-Star Global vedrà esibirsi un roster internazionale di artisti provenienti da ogni angolo del globo e sarà trasmesso via JazzDay.com, su YouTube, su Facebook, ma anche sui canali delle Nazioni Unite e dell’UNESCO a milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per Antonio Faraò sarà la terza esibizione in questa importante cornice. Pianista di straordinaria abilità, con una carriera che si estende per oltre 35 anni, ha realizzato il suo potenziale e si è affermato come uno dei più rispettati pianisti jazz sulla scena internazionale. Lo stile di Faraò è unico: una impeccabile competenza tecnica, una creatività sfrenata, una vitalità esaltante e notevoli capacità ritmiche.

Il suo nuovo album in trio “Tributes” uscirà nel 2024 per la storica etichetta Criss Cross. E’ accompagnato da John Patitucci al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria.