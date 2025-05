Astimusica, la 28esima edizione dall’11 al 20 luglio ad Asti

Dall’11 al 20 luglio, Asti ospiterà una nuova edizione di Astimusica, il Festival che da ben 28 anni rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’estate italiana. Un evento che, nel tempo, ha saputo rinnovarsi restando fedele alla sua identità: portare ad Asti il meglio della musica nazionale e non solo, creando ogni anno un cartellone capace di sorprendere e coinvolgere pubblici di ogni età.

Per il secondo anno consecutivo, il Festival si svolgerà nella cornice di Piazza Alfieri, cuore della città, pronta ad accogliere migliaia di spettatori per serate indimenticabili all’insegna della musica e dello spettacolo.

«Astimusica si conferma un Festival capace di intercettare i trend del momento e di abbracciare i gusti musicali di generazioni diverse – ha affermato il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, in conferenza stampa questa mattina –. La manifestazione è cresciuta anche grazie alla nuova location di Piazza Alfieri, che ha permesso, dopo molti anni, di imprimere una vera e propria svolta al Festival. Quest’anno, però, c’è un’emozione in più: è la prima edizione senza Massimo Cotto, e a lui è dedicata. Non solo come figura centrale di Astimusica per tanti anni, ma come uomo di cultura e passione, che ha sempre messo Asti al centro dei suoi progetti, rendendola protagonista nel panorama musicale nazionale. E questa dedica non è solo del Festival e dell’amministrazione comunale, ma di tutta la città“

Paride Candelaresi, Assessore alla Cultura del Comune di Asti e organizzatore dell’evento, ha dichiarato:

«Siamo giunti alla 28ª edizione di Astimusica, uno dei festival estivi più longevi e rappresentativi a livello nazionale. È la seconda edizione nella splendida cornice di Piazza Alfieri, e anche quest’anno abbiamo lavorato con l’obiettivo di offrire un grande contenitore culturale, capace di accogliere linguaggi artistici differenti e di parlare a pubblici diversi. A coronamento del programma, il weekend finale sarà a ingresso gratuito, per festeggiare insieme la chiusura ideale della manifestazione».

Il programma

11 luglio – Barbascura X

Lo YouTuber e divulgatore scientifico apre il Festival con lo spettacolo teatrale “Sono qui per Caos”, un mix di scienza, ironia e cultura pop.

12 luglio – Ultimo Impero: Le Notti Magiche

Serata celebrativa dedicata alla leggendaria discoteca anni ’90, con DJ storici e sonorità techno, trance, progressive e house.

13 luglio – Cristiano De André

Con “De André Canta De André – Best Of”, omaggia il padre Fabrizio con un concerto emozionante, accompagnato da una band d’eccezione.

14 luglio – Tony Hadley

L’ex frontman degli Spandau Ballet propone una data del tour per i suoi 45 anni di carriera, tra successi della band, brani solisti e cover.

15 luglio – Roberto Vecchioni

In scena con “Tra il silenzio e il tuono”, un viaggio tra musica e parole che unisce brani dell’album “L’Infinito” ai grandi classici.

16 luglio – Coma_Cose

Unica data piemontese del tour estivo, in cui il duo porta live l’album “Vita_Fusa”, raccontando le molte sfumature della loro musica.

18 luglio – Alessandra Amoroso

Tappa del “(Fino a Qui) Summer Tour 2025 – Io non sarei”, in cui l’artista ripercorre i momenti più intensi della sua carriera.

19 luglio – La Vita a 30 Anni

Serata-evento gratuita all’insegna della nostalgia con hit, cartoni animati e icone pop degli anni ’90 e 2000. Un vero tuffo nel passato.

20 luglio – The Rumpled + Punkreas

Finale a ingresso libero con due live consecutivi: il folk-punk travolgente dei The Rumpled e l’energia punk-rock dei Punkreas, che celebrano i 30 anni di “Paranoia e Potere”. A partire dalle 18.00, apertura musicale a cura di I Love Rock.