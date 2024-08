Autori in Costa: vi aspettiamo l’8 agosto con Roberto Arditti

Continuano gli incontri della kermesse “Autori in Costa”: domani, giovedì 8 agosto, dalle ore 19 presso l’Hotel delle Rose di Porto Cervo, ospite Arditti, giornalista e direttore del quotidiano “Il Tempo”

Continuano gli incontri della kermesse “Autori in Costa”: domani, giovedì 8 agosto, dalle ore 19 presso l’Hotel delle Rose di Porto Cervo, ospite Arditti, giornalista e direttore del quotidiano “Il Tempo”

Un agosto di incontri con grandi autori e magnifiche storie per La Ragione con la kermesse “Autori in Costa” presentata dal direttore Fulvio Giuliani. Dopo l’appuntamento del 6 agosto con il rettore dell’Università IULM e critico cinematografico Gianni Canova, l’8 agosto sarà l’occasione di ascoltare Roberto Arditti, giornalista italiano e direttore del quotidiano “Il Tempo”.

All’Hotel delle Rose di Porto Cervo, Roberto Arditti presenterà il suo nuovo libro “Rompere l’assedio. L’Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo” edito da Paesi edizioni.

Che cos’hanno in comune i figli, la politica e le armi? Insieme, rappresentano le sfide che abbiamo davanti, sia come Italia sia come Unione europea. Ma fino a che punto abbiamo consapevolezza della reale complessità di tali sfide? Conosciamo le forze che stanno cambiando lo scenario internazionale con una rapidità mai vista nella Storia?

Vi aspettiamo l’8 agosto, a partire dalle ore 19:00 anche sui nostri canali social e sito, www.laragione.eu, per seguire questi e tutti gli altri eventi di “Autori in Costa”. Prenotate il vostro posto scrivendo a redazione@laragione.eu. Vi aspettiamo!

Partner dell’evento: Ferrari Trento e Adnkronos